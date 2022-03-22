Кемерово, , 10:39 — REGNUM В Кемерове танк Т-34 начали готовить к участию в марше 9 Мая. Об этом сообщил телеграм-канал администрации города.

Танк Т-34 сняли с постамента в Кемерове T.me/KemAdmOnline

«Легендарный танк Т-34 временно покинул постамент в центре транспортного кольца на Притомском проспекте», — говорится в сообщении. — Боевая техника пройдёт ежегодную подготовку к участию в прохождении торжественным маршем в честь Дня Победы».

Напомним, что танк Т-34 был найден поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года.

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