Кемерово, 22 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Кемерове танк Т-34 начали готовить к участию в марше 9 Мая. Об этом сообщил телеграм-канал администрации города.

T.me/KemAdmOnline Танк Т-34 сняли с постамента в Кемерове

«Легендарный танк Т-34 временно покинул постамент в центре транспортного кольца на Притомском проспекте», — говорится в сообщении. — Боевая техника пройдёт ежегодную подготовку к участию в прохождении торжественным маршем в честь Дня Победы».

Напомним, что танк Т-34 был найден поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года.