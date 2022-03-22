Москва, , 10:39 — REGNUM Певец Дима Билан записал видеообращение к своим поклонникам. Ролик он опубликовал в личном телеграм-канале.

Дима Билан на концерте в Самаре Samadm.ru

В посте Билан рассказал о своём самочувствии после перенесённой операции. «Всё нормально… Двигаюсь небольшими, но уверенными шагами к финишу выздоровления», — заверил певец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дима Билан решился на операцию, которую он откладывал на протяжении года. По словам исполнителя, хирургическое вмешательство связано с «пищеварительной историей» и осложнениями после перенесённого коронавируса.

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