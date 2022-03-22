Донецк, 22 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) в том числе снарядами калибра 122 мм, сообщает 22 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению… населенный пункт Макеевка, выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», 10 снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.