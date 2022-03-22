Джакарта, 22 марта 2022, 10:36 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что правительство расширило выдачу виз по прибытии для иностранных туристов, приезжающих на Бали, сообщает Antara.
По его словам, Индонезия выдаст въездные визы иностранным туристам из 42 стран.
Несмотря на расширение виз по прибытии с 23 до 42 стран, министерство туризма и креативной экономики рассчитывает, что количество иностранных туристов в 2022 году будет находиться в диапазоне 1,8−3,6 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что общественность не должна становиться жертвами нынешней неопределенности.
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