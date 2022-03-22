Джакарта, 22 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что правительство расширило выдачу виз по прибытии для иностранных туристов, приезжающих на Бали, сообщает Antara.

Тирта Гангга – водный дворец на Бали, Индонезия

По его словам, Индонезия выдаст въездные визы иностранным туристам из 42 стран.

Несмотря на расширение виз по прибытии с 23 до 42 стран, министерство туризма и креативной экономики рассчитывает, что количество иностранных туристов в 2022 году будет находиться в диапазоне 1,8−3,6 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что общественность не должна становиться жертвами нынешней неопределенности.