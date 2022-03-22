Москва, 22 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Более 130 украинских военных объектов поразили российские военные за минувшие сутки в ходе специальной операции. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 22 марта в ходе брифинга.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Он отметил, что средства ПВО сбили в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В их числе — один аппарат «Байрактар ТБ-2» турецкого производства.

В числе поражённых объектов шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 101 место скопления боевой техники.

«В течении суток оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 137 военных объектов Украины», — сообщил Конашенков.

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