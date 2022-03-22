Ташкент, 22 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Узбекистане сегодня, 22 марта, отмечают день махалли. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Махалля — это община, также орган местного самоуправления. Вся республика разделена на махалли.

«Для каждого из нас махалля — это, как говорится, малая родина. Честь и достоинство человека мы неразрывно связываем с махаллей», — сказал президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая с речь 21 марта по случаю всенародного праздника Навруз.

Президент указал, что «мир в махалле — это мир во всей стране. Процветающая махалля — это процветающая страна».

»Именно поэтому мы придаем особое значение повышению ее роли и места в нашей жизни, расширению полномочий и возможностей», — сказал президент.

Мирзиёев подчеркнул, что «на основе принципа «в разрезе махалли» на новый уровень поднимается работа по улучшению условий и качества жизни, охране здоровья населения, решению социальных проблем, обучению женщин и молодежи современным профессиям, обеспечению работой и жильем, поддержке института семьи».

По его словам, критерием деятельности руководителей и должностных лиц всех уровней становится служение стране и народу, решение на деле его насущных проблем.

«Пользуясь случаем, искренне поздравляю и желаю новых успехов председателям и активистам махаллей, почтенным ветеранам, уважаемым женщинам, народным избранникам, помощникам хокимов и лидерам молодежи, всем нашим соотечественникам, которые добросовестно трудятся в целях улучшения жизни людей», — сказал президент.