Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Деловой разговор между арендаторами и индивидуальным предпринимателем (ИП) об арендной плате и отсрочках по платежам в связи со сложившейся экономической ситуацией закончился стрельбой и распылением газового баллончика. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стрельба из пистолета Dennis Skley

Ссора произошла в первой половине дня 21 марта в доме 3 по улице Грузинской во Фрунзенском районе Петербурга. Как рассказал полицейским 36-летний управляющий одного из ИП, арендаторы стреляли из травматического пистолета.

Прибывший на место происшествия наряд полиции установил что около 11:00 в помещении офиса ИП произошла ссора, во время которой 39-летний арендатор выстрелил в потолок из травматического пистолета «Кольт 1911», на которое у него есть разрешение. После чего второй 31-летний неработающий мужчина, присутствовавший во время конфликта, распылил газ в сторону заявителя из своего газового баллончика.

«Злоумышленники задержаны сотрудниками полиции на месте происшествия и доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы», — рассказали в полиции.

Пострадавший же в удовлетворительном состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи с химическим ожогом лица. В настоявший момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.