Москва, 22 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России взыскивает с крупного производителя твердотопливных ракетных двигателей — АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени Ивана Ивановича Картукова» более 372 млн рублей. Иск арбитраж Москвы ещё не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Претензии в суд поступили 21 марта 2022 года. Сумма заявленная к взысканию составляет 372,114 млн рублей. Детали ещё не сообщались.

В этот же день финансовая претензия была подана к волгоградскому ООО «Институт по проектированию производств органического синтеза», но здесь речь идёт о существенно меньшей сумме — 276 081,21 рубля.

Напомним, также на 12 апреля назначено заседание по иску министерства к ЗАО «Аксиома-сервис», с которого взыскивают 13 742 485,97 рубля.