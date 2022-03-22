Москва, , 10:34 — REGNUM За прошедшие 24 часа российская военная авиация в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожила 137 военных объектов киевских боевиков. Об этом 22 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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По словам официального представителя российского Минобороны, за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией российских Воздушно-космических сил было поражено 137 военных объектов Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе освобождения территории Донецкой Народной Республики (ДНР) от киевских боевиков войска республики уничтожили несколько подразделений ВСУ.