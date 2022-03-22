Симферополь, 22 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Крымские водохранилища накопили 140 кубометров воды, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

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По его словам, в водохранилищах Крыма в настоящий момент накоплено 140 миллионов кубометров воды, что в четыре раза превышает показатель годичной давности.

Напомним, ранее в ходе специальной военной операции России на Украине была уничтожена дамба в Херсонской области, перекрывавшая поступление воды из Днепра в Крым.