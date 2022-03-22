Ярославль, 22 марта 2022, 11:14 — REGNUM В Ярославле работники АО «ПАТП-1» пожаловались на холод в помещениях предприятия и раннее отключение батарей. Об этом сообщает ЯрНьюс.
О проблеме работники автотранспортного предприятия сообщили в социальных сетях.
Также по словам людей на предприятии отключена и вентиляция. В мэрии Ярославля сообщили, что «руководству ПАТП дано указание провести проверку температурного режима в производственных помещениях». Как ранее сообщало ИА REGNUM аналогичная проблема осенью была в трамвайном депо на Ленинградском проспекте. Тогда отопление в производственных помещениях не спешили включать.
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