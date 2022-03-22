Ярославль, 22 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославле работники АО «ПАТП-1» пожаловались на холод в помещениях предприятия и раннее отключение батарей. Об этом сообщает ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

О проблеме работники автотранспортного предприятия сообщили в социальных сетях.

«Уважаемые люди, а вы в курсе, как наше ПАТП работает? У них отключили тепло с 3 марта, работники мёрзнут. Вот у меня к мэрии есть вопросы, почему такое отношение к людям, к слесарям, электрикам и другому персоналу. Водители приезжают, но они хоть в автобусах могут отогреваться. У них мэрия за ЖКХ не заплатила и все, люди что, роботы? Если мы хотим ездить на транспорте в нормальных условиях, почему не создают нормальные условия для людей?», — цитирует портал жалобу.

Также по словам людей на предприятии отключена и вентиляция. В мэрии Ярославля сообщили, что «руководству ПАТП дано указание провести проверку температурного режима в производственных помещениях». Как ранее сообщало ИА REGNUM аналогичная проблема осенью была в трамвайном депо на Ленинградском проспекте. Тогда отопление в производственных помещениях не спешили включать.