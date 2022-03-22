Симферополь, 22 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Михаил Афанасьев приступил к исполнению обязанностей на посту главы администрации Симферополя. Об этом в телеграм-канале написал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Сегодня контракт подписан новым главой администрации и главой муниципального образования, председателем Симферопольского городского совета Виктором Агеевым», — написал Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Афанасьев был назначен на должность главы администрации Симферополя решением депутатов горсовета 14 марта. 21 марта глава Крыма официально принял его отставку с поста министра внутренней политики, информации и связи Крыма. Отметим, что прежний глава администрации Симферополя Валентин Демидов проработал на посту менее года.