Иркутск, 22 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Иркутской области по коррупционной статье заключен под стражу чиновник, в обязанности которого входили охрана окружающей среды и контроль за деятельностью в сфере лесопользования на территории Нижнеудинского участкового лесничества. Подробности 22 марта сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

sajinka2 Взятка

По предварительным данным, путем вымогательства должностное лицо получило от индивидуального предпринимателя 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за не привлечение последнего к ответственности за выявленные нарушения порядка проведения рубок лесных насаждений.

В ходе обысковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли документацию и иные доказательства, имеющие значение для уголовного дела. Следователями СУ СК России по Иркутской области в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года был приговор бывшему начальнику территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Удинскому лесничеству Юрию Титову: 4,5 года в исправительной колонии общего режима он проведёт за то, что фальсифицировал документы, которые позволили лесорубам уничтожить 83 га здорового леса.

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