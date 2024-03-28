Москва, 22 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы России, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное, заявил 22 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

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По его словам, в настоящее время ведется бой с подразделениями 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины.

Группировка войск Донецкой Народной Республики вклинилась на четыре километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое.

На направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров. Подразделения ДНР уничтожили роту 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка.

За день в данном районе уничтожено три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей повышенной проходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.