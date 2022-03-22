Москва, 22 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. По итогам дня 21 марта рубль подорожал к доллару США и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Atkearney.com Доллар

Пара доллар/рубль снизилась на 0,78%, до 104,00 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 114,63 руб. Пара фунт/рубль восстановилась на 1,87%, до 136,50 руб.

Курс доллара стабилизировался около 105 руб. на фоне возобновления торгов ОФЗ. В начале торгов рублевые облигации подешевели, но рынок смог справиться с падением.

Индекс RGBI восстановился в Рубль стабилизировался около 105 руб. К концу торгов индекс RGBI восстановился на 4,3%, до 102,45 пунктов.

Поддержка со стороны ЦБ РФ была незначительной. Трейдеры увидели огромные офера ЦБ на сотни миллиардов рублей и выставляли заявки выше предложения ЦБ. Это позволило удержать долговой рынок от обвала.

Волатильность и торговые объемы оставались на внутреннем валютном рынке на низком уровне из-за ограничительных мер ЦБ России. Цель по рублю остается на уровне 100 руб.

Укрепление рубля сдерживается ужесточением санкций. Сопротивлением выступает уровень 107 руб. Динамику рубля до конца рабочей недели продолжит определять политический новостной фон.

Сегодня, 22 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:13 по мск, курс доллара снизился до 104 рублей, курс евро — на 51 копейку, до 114,12 рубля.

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