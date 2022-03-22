Тавда, Свердловская область, 22 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Тавдинском районе Свердловской области предприятие задолжало работникам около 2 млн рублей. Об этом сообщили в УФССП по региону.

40.мвд.рф Зарплата

Задолженность образовалась перед 240 работниками. Судебные приставы Тавдинского района возбудили свободное исполнительное производство о взыскании заработной платы.

Директору предприятия внесли представление об исполнении решения суда. Его также предупредили о наказании, предусмотренном за невыплату работодателем заработной платы. После вмешательства судебных приставов предприятие погасило задолженность перед 240 работниками.