Москва, 22 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Европейском союзе от ограничений на поставки российской сталелитейной продукции проиграют автопроизводители и строительная отрасль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал данные Bloomberg о том, что цены на сталь в ЕС рекордно выросли в связи с возможным запретом на импорт сталелитейной продукции из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

«Вводимые Евросоюзом ограничения на поставку российской стали, безусловно, приносят убытки нашей экономике, которые могут быть оценены в сумме до 3,3 млрд евро, — сказал Чередниченко. — При этом, принимая во внимание 15-процентную долю российских поставок на европейский рынок, [там] ожидаемо на 10% выросли цены на сталелитейную продукцию. «Бенефициарами» этой ситуации становятся автопроизводители и строительная отрасль. Первые уже столкнулись со значительным увеличением себестоимости своей продукции. Однако, увеличение цены стали может оказать существенное давление на объемы продаж, ведь значительная доля покупателей может перейти на вторичный рынок или в режим долгосрочной аренды автомобилей. Вторым «получателем» новых ценовых уровней может оказаться строительная отрасль. А далее по цепочке».

Напомним, что ранее ИА REGNUM, сообщало о том, может ли ЕС отказаться от импорта российской сталелитейной продукции.