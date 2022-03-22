Донецк, , 10:30 — REGNUM Территория Донецкой Народной Республики за сутки была обстреляна украинскими вооружёнными формированиями 32 раза. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве проинформировали, что за сутки украинские войска 32 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив при этом 290 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные обстреляли из града Ясиноватую.