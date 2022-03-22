Москва, 22 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Подразделения народной милиции Луганской Народной Республики продолжают теснить силы Украины, за сутки установлен контроль над пятью населёнными пунктами. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 22 марта в ходе брифинга.

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Он уточнил, что под контроль ЛНР перешли населённые пункты Калиново, Попасное, Новоалександровка, Степное и Богуславское. Силы республики продолжают уничтожать подразделения 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил.

«Уничтожено более 40 человек личного состава и 5 автомобилей повышенной проходимости противника», — сказал Конашенков.

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