Лондон, 22 марта 2022, 10:27 — REGNUM Власти Гибралтара задержали суперъяхту, предположительно, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Великобритании. Об этом 21 марта сообщает Gibraltar Chronicle.
Отмечается, что разрешение судну войти в воды Гибралтара было дано «в интересах кредиторов». Какой именно банк подал иск и почему, неизвестно.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее яхта стоимостью $140 млн, принадлежащая крупному российскому бизнесмену, была арестована властями Испании.
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