Москва, , 10:26 — REGNUM В ходе освобождения территории Донецкой Народной Республики (ДНР) от киевских боевиков войска ДНР уничтожили несколько подразделений ВСУ. Об этом 22 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Также он уточнил, что подразделениями ДНР в ходе боевых действий были уничтожены рота 53-й механизированной бригады и подразделение штурмового батальона 54-й бригады ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что из Мариуполя за сутки в населенный пункт Безыменное за сутки эвакуировали более 600 человек, в том числе 134 ребенка.