Оренбург, 22 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Жительница Оренбурга отсудила у чиновников администрации Южного округа муниципалитета почти 70 тыс. рублей за пожар на мусорке возле дома. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Оренбурга.

2968288 Пожар

Оренбурженка подавала иск к мэрии, администрации Южного округа города и регоператору по обращению с ТКО (ООО «Природа»). Она требовала возместить ущерб, который был нанесен ее дому вследствие пожара на мусорной площадке, расположенной в восьми метрах от жилища.

Женщина заявила, что пожар произошел в мае 2021 года. В результате была повреждена внешняя отделка стены дома в виде сайдинговых панелей со стороны контейнерной площадки. Чиновники и регоператор отказались урегулировать спор в досудебном порядке.

Суд определил в качестве ответственного за причинение ущерба лица администрацию Южного округа города. Именно на нее возложены обязанности по составлению схемы размещения мест накопления ТКО и реестр мест накопления ТКО на территории округа. Согласно СанПиН расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров. Оборудование мусорной площадки в непосредственной близости к жилым домам, привело к образованию свалки бытового мусора большого объема. Это, в свою очередь, способствовало возникновению сильного горения и повреждения имущества оренбурженки.

Суд вынес решение о взыскании с администрации Южного округа Оренбурга ущерба в сумме 68 866 рублей, а также 4200 рублей расходов по оценке стоимости ущерба, 5000 рублей расходов по оплате услуг представителя и 2692 рубля расходов по оплате госпошлины. Решение суда не вступило в законную силу.