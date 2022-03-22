Ярославль, , 10:25 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал не допустить спекуляций на рынке продуктов и товаров первой необходимости. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Тему нынешней ситуации на потребительском рынке Ярославля затронули на общегородском совещании в мэрии. Мэр Ярославля Владимир Волков намерен бороться со спекуляциями на рынке.

«Спекуляция недопустима. Везде есть логичное обоснование, если рост цены составляет небольшой процент, условно — 5 процентов, мы понимаем — это обосновано. И логистика, и какие-то другие факторы. Если соблазн у кого-то появляется повысить на 30−50−100 процентов, вот эти факты нужно выявлять и с ними пристально разбираться, по какой причине повышение случилось. Потому что ситуация с сахаром показала, что порой избыточный ажиотаж накладывает определённые трудности на то, что в обычных магазинах розничных сетей пропадает сахар в связи с тем, что были случаи оптовых скупок. Вот такой ситуации не должно быть. У нас по всем позициям на данный момент ситуация контролируется, мы понимаем, что происходит. Но, ещё раз, прошу акцентировать внимание и наш потребительский рынок, и глав районов, внимательно это отслеживать. Взаимодействовать также с общественностью», — заявил мэр Ярославля.

Также в мэрии готовят финансовые и нефинансовые меры поддержи малого и среднего бизнеса.

«Хочу отметить, что мы предусматриваем такие меры, как отсрочка платежей, которые предусмотрены по арендам. Не начислять пени и штрафы за просрочку оплаты, мы прекрасно понимаем, что ситуация у бизнеса может быть абсолютно разной. Мы предлагаем минимизировать обеспечение исполнения контрактов там, где нет у нас аванса. То есть минимизировать до 5 процентов», — заявил заместитель мэра Ярославля Илья Мотовилов.

В свою очередь Владимир Волков поручил своему заму донести информацию о принимаемых мерах поддержки до широкого круга предпринимателей Ярославля.