Ярославль, 22 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков пообещал не допустить спекуляций на рынке продуктов и товаров первой необходимости. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Тему нынешней ситуации на потребительском рынке Ярославля затронули на общегородском совещании в мэрии. Мэр Ярославля Владимир Волков намерен бороться со спекуляциями на рынке.

«Уже сейчас организованы рабочие группы, которые отслеживают изменение цен в каждом районе города. Любое повышение цены должно иметь логичные обоснования. Если рост составляет от 5 до 10%, то мы понимаем, что это вызвано логистикой и другими влияющими факторами. Но если кто-то поднимает цены свыше 50%, то информация направляется в оперативный штаб по стабилизации социально-экономической ситуации и устойчивому развитию Ярославской области для принятия мер в рамках компетенции. История с сахаром показала, что порой избыточный ажиотаж и нерациональные закупки впрок приводят к неполному ассортименту товаров низкого ценового сегмента в обычных магазинах и розничных сетях. Такого быть не должно. Ситуация по всем позициям продовольственных товаров находится на жестком контроле. Разработали проект плановых мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации и устойчивого развития экономики Ярославля. Предусмотрены как финансовые, так и другие виды поддержки, в том числе малого и среднего бизнеса. На этой неделе соберём городских предпринимателей для определения всех необходимых мер», — заявил мэр Ярославля.

В мэрии привели конкретные примеры поддержки малого и среднего бизнеса.

«Хочу отметить, что мы предусматриваем такие меры, как отсрочка платежей, которые предусмотрены по арендам. Не начислять пени и штрафы за просрочку оплаты, мы прекрасно понимаем, что ситуация у бизнеса может быть абсолютно разной. Мы предлагаем минимизировать обеспечение исполнения контрактов там, где нет у нас аванса. То есть минимизировать до 5 процентов», — заявил заместитель мэра Ярославля Илья Мотовилов.

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В свою очередь Владимир Волков поручил своему заму донести информацию о принимаемых мерах поддержки до широкого круга предпринимателей Ярославля.