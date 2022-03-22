Баку, 22 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял прибывшего в Исламабад министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

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Сообщается, что стороны отметили дружеские отношения между главами двух государств и их роль в развитии сотрудничества стран. Также Хан и Гасанов обсудили военное сотрудничество, которое развивается «по восходящей линии».

В пресс-службе отметили, что Гасанов поблагодарил иранского премьер-министра за то, что Исламабад поддерживает «справедливую» позицию Баку на международном и других уровнях.

Стоит отметить, что Гасанов прибыл с рабочим визитом Пакистан 21 марта. Его пригласил председатель Объединённого комитета начальников штабов Пакистана Надим Раз.