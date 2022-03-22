Казань, , 10:25 — REGNUM С бывшим ректором Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Ильшатом Гафуровым с 21 марта расторгли трудовой договор. Информация об этом появилась в телеграм-канале Минобрнауки России.

Казанский федеральный университет (КФУ) Kpfu.ru

С 22 марта исполняющим обязанности ректора КФУ назначен Дмитрий Таюрский. Он является выпускником Казанского государственного университета им В. И. Ульянова-Ленина, после окончания которого проработал в университете свыше 30 лет.

В конце декабря 2021 года экс-руководитель КФУ Ильшат Гафуров был задержан сотрудниками силовых структур. Временно исполняющим обязанности ректора назначили Дмитрия Таюрского.

ИА REGNUM напоминает, Гафурову было предъявлено обвинение по двум эпизодам: в подстрекательстве и приготовлению к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, — совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Убийство, о котором идёт речь, было, как полагает следствие, совершено в 90-е годы. В следственном изоляторе Гафуров находится до 25 апреля.

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