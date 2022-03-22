Невинномысск, Ставропольский край, , 10:24 — REGNUM Ставропольском крае в рамках расследования уголовного дела об убийстве 12-летнего школьника задержан подозреваемый. Им оказался 14-летний подросток, сообщили 22 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Задержание

«Преступление было раскрыто по горячим следам. Установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 14-летний подросток», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный рассказал, как произошло убийство. По его словам, подростки встретились на одной из улиц Невинномысска и пошли за город, где он нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. Сам подозреваемый сбежал с места преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Ставропольском крае пропал несовершеннолетний житель города Невинномысска. Его тело с ножевыми ранениями нашли спустя сутки неподалеку от города.

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