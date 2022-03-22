Симферополь, 22 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В водохранилищах Крыма скопилось около 140 млн кубометров воды, что в четыре раза превышает показатель на март 2022 года. Об этом написал на странице в «Вконтакте» глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

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22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, он был установлен Генассамблеей ООН в 1993 году. Глава Крыма отметил, что сегодня вопрос обеспечения водоснабжения полуострова окончательно решён.

«Днепровская вода вернулась на полуостров. Тем самым не только окончательно решен вопрос надежного водоснабжения, но и восстановлена историческая справедливость. Ведь Днепр — великая русская река, а Северо-Крымский канал — великий советский проект. И то, и другое по праву принадлежит и России, и крымчанам, и Украине, освобожденной от бандеровской нечисти. Постаралась и погода: сегодня в крымских водохранилищах порядка 140 миллионов кубометров воды — почти в четыре раза больше, чем на тот же период прошлого года», — написал Аксёнов.

Глава региона также отметил большой объём работы, проделанный в сфере водоснабжения Крыма за последние восемь лет, в частности, были внедрены водосберегающие технологии, сокращены водопотери в сетях.

«В 2010 году ООН приняла резолюцию, согласно которой доступ к чистой и безопасной питьевой воде является общечеловеческим правом, «необходимым условием полноценной жизни человека». Киевский режим самым наглым и грубым образом его нарушил, но «цивилизованный мир» этого даже не заметил: ни слова осуждения мы не услышали. И только специальная военная операция России позволила это фундаментальное право восстановить», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины. В первые же дни после начала операции российские военные разрушили дамбу в Херсонской области, которая не позволяла поступать в Северо-Крымский канал воде из Днепра.