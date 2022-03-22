Донецк, , 10:21 — REGNUM Из Мариуполя за сутки в населенный пункт Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки эвакуировали более 600 человек, в том числе 134 ребенка. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 21 марта до 08.00 22 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 619 человек, включая 134 ребенка», — говорится в телеграм-канале штаба.

Всего за период с 5 марта по 22 марта в Безыменное эвакуировали свыше 4 тыс. человек, уточнили там.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.