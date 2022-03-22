Донецк, 22 марта 2022, 10:21 — REGNUM Из Мариуполя за сутки в населенный пункт Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки эвакуировали более 600 человек, в том числе 134 ребенка. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Всего за период с 5 марта по 22 марта в Безыменное эвакуировали свыше 4 тыс. человек, уточнили там.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.