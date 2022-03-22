Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Центральной темой визита американского президента Джо Байдена в Европу станет зависимость стран Евросоюза от российских нефти и газа, сообщает американская газета Politico.

Джо Байден The White House

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Визит Байдена запланирован на 24 марта. Американский президент посетит Брюссель, где примет участие в чрезвычайном саммите стран НАТО. 25 марта он вылетит в Польшу и встретится с президентом этой страны Анджеем Дудой.

По данным американской газеты, центральной темой визита Байдена в Европу станет зависимость Евросоюза от поставок российского сырья.