Ростов-на-Дону, 22 марта 2022, 10:19 — REGNUM В предстоящие весенние каникулы в Ростовской области смогут отдохнуть 20 тыс. детей. Для ребят будут работать более 400 пришкольных лагерей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
Вместе с тем два санаторных лагеря в Неклиновском и Белокалитвинском районах планируют примут 360 детей. Ребята укрепят здоровье по направлению опорно-двигательной системы и органов дыхания. Ещё около 200 школьников отправятся на санаторный отдых в Кабардино-Балкарию.
ИА REGNUM отмечает, что дети будут обеспечены питанием. Также будут организованы различные формы досуга.