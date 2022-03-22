Ростов-на-Дону, 22 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В предстоящие весенние каникулы в Ростовской области смогут отдохнуть 20 тыс. детей. Для ребят будут работать более 400 пришкольных лагерей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

Вместе с тем два санаторных лагеря в Неклиновском и Белокалитвинском районах планируют примут 360 детей. Ребята укрепят здоровье по направлению опорно-двигательной системы и органов дыхания. Ещё около 200 школьников отправятся на санаторный отдых в Кабардино-Балкарию.

ИА REGNUM отмечает, что дети будут обеспечены питанием. Также будут организованы различные формы досуга.