Москва, 22 марта 2022, 10:19 — REGNUM Россия сталкивается с оттоком разработчиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев входе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Максут Шадаев
Максут Шадаев
Digital.gov.ru

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«Мы сталкиваемся с определенным оттоком разработчиков», — сказал Шадаев, указав в качестве причин угрозы разрыва контрактов и договоров иностранных компаний с работками IT-сферы.

При этом, по словам министра, за 2021 год дополнительные налоговые поступления в сфере IT выросли более чем на 80 млрд рублей. Таким образом, льготы способствуют росту доходов бюджета.

В сентябре 2021 года глава Минцифры Шадаев заявил об огромном дефиците кадров в сфере IT.

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