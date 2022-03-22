Кабул, , 10:18 — REGNUM В период с марта 2021 года по март 2022 года объём экспорта ковров из Афганистана превысил 1 миллиарда долларов. Об этом заявил Мохаммад Юнус Моманд, глава Торгово-промышленной палаты, независимой организации, действующей при правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

В то время как общая стоимость экспорта Афганистана в период с марта 2020 по март 2021 года составила около 800 миллионов долларов.

«Ковры — это самобытность афганского народа, и в 2021 году мы экспортировали ковров на сумму более 1 миллиарда долларов», — уточнил Мохаммад Юнус Моманд на церемонии открытия выставки «Ручные ковры» в Кабуле 21 марта, на которой присутствовали иностранные дипломаты и представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Глава Торговой палаты, говоря об увеличении экспорта ковров, заявил, что общая стоимость экспорта Афганистана в последние годы составляла менее 1 миллиарда долларов из-за продолжающихся военных действий и распространения коронавируса.

В то же время, с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ряд промышленных предприятий был закрыт из-за экономических проблем, сухопутные и воздушные границы Афганистана на долгое время были блокированы, что привело к сокращению экспорта из Афганистана.

По сообщению информационного агентства «Бахтар», заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани заявил, что более миллиона человек в Афганистане работают в секторе производства ковров. Он добавил, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает производителей страны.

По данным министерства промышленности и торговли, общая стоимость экспорта Афганистана в 2020 году финансовом году составила около 776 миллионов долларов. Экспорт Афганистана за этот же период по сравнению с предыдущим годом из-за вспышки коронавируса сократился на 10%.

В 2019 году экспорт Афганистана составил около 863 миллионов долларов.