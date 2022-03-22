Уфа, , 10:17 — REGNUM Региональные меры поддержки в Башкирии для предпринимателей, готовых реализовывать проекты в сфере внутреннего туризма, поручил разработать премьер-министр республики Андрей Назаров. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Туризм. Башкирия

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Сообщается, что одним из основных направлений, на которых нужно сосредоточиться в условиях санкций, является создание и развитие соответствующей инфраструктуры для отдыха людей. Так, в республике должны появиться места для комфортного и качественного отдыха жителей регионе и гостей Башкирии.

Отмечается, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, нанесли урон туристической индустрии и смежным отраслям, но в результате своевременной реализации мер государственной поддержки туристический поток в Башкирии сохранил высокие значения. Так, число туристических поездок в Башкирию в 2021 году составило 5,1 млн поездок, турпоток составил около 3,5 млн человек, при этом общие траты туристов в прошлом году составили 13 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии появляются все большее число предпринимателей, которые готовы заниматься строительством глэмпингов.