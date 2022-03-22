Ижевск, 22 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Удмуртия получит средства из федерального бюджета, которые будут направлены на мероприятия по поддержки рынка труда. Согласно распоряжению правительства России, республике выделено 280,8 млн рублей.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Объявление о поиске работы, 25 января 2021 года

В частности, средства будут направлены на создание временных рабочих мест для жителей региона, находящихся под риском увольнения; на организацию оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрировавшихся на бирже труда для поиска нового рабочего места.

ИА REGNUM напоминает, по распоряжению правительства РФ, в регионы из резервного фонда направят на поддержку занятости около 39 млрд рублей. Кроме указанных мер средства пойдут на реализацию региональных программ и гранты некоммерческим организациям для проведения курсов переобучения.