Волгоград, 22 марта 2022, 10:23 — REGNUM Более 100 светофоров на перекрёстках с интенсивным трафиком модернизируют в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе городской администрации.
Впервые на светофорах Волгограда появятся дополнительные информационные бело-лунные секции с изображением пешехода и стрелки. Согласно правилам, такие указатели предупреждают водителей о необходимости предоставить преимущество пешеходам при повороте. Всего планируется установить 500 дополнительных секций на 113 перекрёстках с интенсивным трафиком.
Аукцион на проведение модернизации светофоров уже объявлен.