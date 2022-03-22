Волгоград, 22 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Более 100 светофоров на перекрёстках с интенсивным трафиком модернизируют в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе городской администрации.

Светофор

Впервые на светофорах Волгограда появятся дополнительные информационные бело-лунные секции с изображением пешехода и стрелки. Согласно правилам, такие указатели предупреждают водителей о необходимости предоставить преимущество пешеходам при повороте. Всего планируется установить 500 дополнительных секций на 113 перекрёстках с интенсивным трафиком.

Аукцион на проведение модернизации светофоров уже объявлен.