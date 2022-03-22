Канберра, , 10:19 — REGNUM Всего за два года пандемии коронавируса стоимость аренды в небольших городах Австралии выросла почти на 20%, что побудило многих экспертов считать, что в стране назревает чрезвычайная ситуация, связанная с доступностью жилья в стране. Об этом 22 марта сообщил телеканал Nine News.

Перт, Австралия JJ Harrison

Новый отчет Австралийского совета социальных служб (ACOSS) показывает, что арендная плата в регионах страны сейчас на 18% выше, чем до пандемии коронавируса, а заработная плата за тот же период выросла всего на 6%.

Генеральный директор ACOSS Кассандра Голди отметила, что жители регионов с низкими доходами несут основную тяжесть повышения арендной платы, что не может быть покрыто увеличением пособий.

«Из-за нехватки частных арендных домовладений до недавних разрушительных наводнений, резкого роста арендной платы и острой нехватки социального жилья мы находимся в ситуации кризиса, связанного с арендной платой во многих местах по всей Австралии», — написала Голди в отчете.