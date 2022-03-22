Глава Индонезии: «Граждане не должны становиться жертвами неопределенности»
Джакарта, 22 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что общественность не должна становиться жертвами нынешней неопределенности, сообщает Kompas.
По словам президента, к различным мировым явлениям, таким как экономический кризис, инфляция и ситуация вокруг Украины, нужно относиться осторожно.
«Очевидно, что общественность не должна стать жертвой этой глобальной неопределенности», — отметил глава государства.
Во многих странах мира наблюдается нехватка энергоресурсов, продовольствия и высокая инфляция.
Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Индонезии Пуан Махарани и председатель палаты представителей Египта Ханафи Али Гебали обсудили план переноса столицы Индонезии на двусторонней встрече на полях 144-й сессии межпарламентского союза на Бали.