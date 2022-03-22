Москва, 22 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Моске для владельцев домашних животных в центре ветеринарной службы заработал круглосуточный контакт-центр, сообщается на портале мэра столицы.

Домашнее животное

По телефону горячей линии единого контактного центра ветеринарной службы Москвы ( +7 495 612-04-25 ) каждый владелец домашних животных может получить информацию о ветеринарных услугах в 26 государственных ветклиниках.

Сотрудники центра круглосуточно: будут консультировать москвичей по вопросам заботы о питомце, запишут на прием к специалисту, на вакцинацию или оформят вызов ветеринарного врача на дом.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве за год с помощью сервиса по поиску домашних животных удалось вернуть хозяевам 168 питомцев.

Читайте подробнее: Сервис по поиску домашних животных помог вернуть москвичам 168 питомцев