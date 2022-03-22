Центр ветеринарной службы Москвы открыл круглосуточную горячую линию
Москва, 22 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Моске для владельцев домашних животных в центре ветеринарной службы заработал круглосуточный контакт-центр, сообщается на портале мэра столицы.
По телефону горячей линии единого контактного центра ветеринарной службы Москвы (
Сотрудники центра круглосуточно: будут консультировать москвичей по вопросам заботы о питомце, запишут на прием к специалисту, на вакцинацию или оформят вызов ветеринарного врача на дом.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве за год с помощью сервиса по поиску домашних животных удалось вернуть хозяевам 168 питомцев.
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