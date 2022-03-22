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XIII зимние Параолимпийские игры пройдут в столице Китая Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.



Всего будет разыграно 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, сноуборде, биатлоне, кёрлинге на колясках, лыжном спорте и следж-хоккее.



2 марта Международный параолимпийский комитет (МПК) принял решение, что сборные России и Белоруссии будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Это решение связано со специальной военной операцией России по освобождению Украины от фашистов.