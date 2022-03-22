Москва, 22 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Единственным кандидатом на выборах обязанности президента Параолимпийского комитета России (ПКР) станет исполняющий обязанности главы организации Павел Рожков. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе ПКР.

Sport-express.ru Параолимпийский комитет России

Отмечается, что выборы президента ПКР пройдут на отчётно-выборной конференции организации, которая состоится 25 марта в Подольске

Рожков занимает должность и.о. президента ПКР с 30 марта 2021 года. Тогда он сменил на этом посту Владимира Лукина. Также он является первым вице-президентом и председателем исполкома ПКР.

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