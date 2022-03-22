Белгород, 22 марта 2022, 10:24 — REGNUM Государственную поддержку в виде субсидий получат предприятия Белгородской области. Об этом вечером 21 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На помощь субъектам МСП власти направляют 100 млн рублей — это субсидии по части микрокредитной компании «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».
Ещё 500 млн рублей выделяют на два вида субсидий: на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств, и на возмещение части затрат, связанных с уплатой комиссии за предоставление банковской гарантии на обеспечение аванса по госконтрактам.
Как сообщало ИА REGNUM, белгородские власти также окажут поддержку семьям с детьми.
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