Белгород, 22 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Государственную поддержку в виде субсидий получат предприятия Белгородской области. Об этом вечером 21 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пресс-служба администрации Липецкой области Центр «Мой бизнес»

На помощь субъектам МСП власти направляют 100 млн рублей — это субсидии по части микрокредитной компании «Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

Ещё 500 млн рублей выделяют на два вида субсидий: на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств, и на возмещение части затрат, связанных с уплатой комиссии за предоставление банковской гарантии на обеспечение аванса по госконтрактам.

«Это первый пакет мер государственной поддержки в области. В зависимости от того, как будет развиваться и складываться ситуация в регионе меры будут корректироваться. Помимо регионального пакета мер, есть еще и федеральный. Надеюсь, что в совокупности они дадут положительный эффект для стабилизации ситуации», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородские власти также окажут поддержку семьям с детьми.