Кемерово, , 10:16 — REGNUM Уровень нацизма настолько вырос на Украине, что это составило очень серьёзную угрозу для безопасности России. Об этом во время прямой линии сегодня, 22 марта, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наши ребята сейчас выполняют очень важную задачу, — сказал Цивилёв. — К сожалению, уровень нацизма настолько вырос на Украине, что это составило очень серьёзную угрозу для безопасности России. При поддержке Запада и США, при поддержке деньгами, при поддержке оружием и поддержке этого нацистского режима, который оккупировал Украину, для нас возникли огромные риски безопасности. Именно поэтому и проводится спецоперация».

Он подчеркнул, что «нашим ребятам нужна помощь и поддержка, самая главная — показать, что мы все едины, что мы понимаем, ради чего они находятся там, какую задачу они выполняют».