Владикавказ, 22 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Северной Осетии 22 марта остается закрытым проезд по Транскавказской магистрали. Движение по дороге в сторону Южной Осетии небезопасно из-за угрозы схода снежных лавин, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

15.mchs.gov.ru Лавина

Проезд закрыт для всех видов автотранспортных средств уже второй день подряд на участке «населенный пункт Бурон — Северный портал Рокского тоннеля» в обоих направлениях с 09:00 мск». Ранее сообщалось, что Транскавказская магистраль была закрыта 21 марта с 17:00 до 20:00 мск.

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Как сообщало ИА REGNUM, движение по Транскаму и Военно-Грузинской дороге было под запретом с 9 марта 2022 года в течение почти недели. За это время перед пунктами пропуска собрались более 2,7 тыс. автомашин, которым оказывали помощь местные жители, волонтеры, представители церкви, сотрудники МЧС, предоставляя горячую еду и возможность обогреться.

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